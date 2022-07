Eleições: Bolsonaro mais que dobra frequência de agendas religiosas

- Publicidade -

Empenhado na missão de continuar no comando do Palácio do Planalto por mais um mandato, Jair Bolsonaro (PL) tem investido seu tempo em agendas voltadas ao segmento religioso. Segundo levantamento feito pelo Metrópoles com base na agenda presidencial, o mandatário do país mais que dobrou sua presença em eventos religiosos do ano passado para cá.

Entre janeiro e julho de 2021, o presidente apareceu em 10 agendas com o setor. No mesmo período deste ano, foram 22 compromissos.

A tática do atual titular do Executivo federal tem surtido efeito nas consultas eleitorais. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha divulgada em junho, apesar de o pré-candidato à Presidência do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, liderar a disputa pelo Planalto, é Bolsonaro quem tem a maioria das intenções de votos dos evangélicos – 40% ante 35% de Lula.

No levantamento anterior, publicado em maio, os percentuais eram 39% e 36%, respectivamente. Em março, os resultados eram 37% para Bolsonaro e 34% para Lula.

As agendas de Bolsonaro ocorrem tanto em Brasília – em seu gabinete e no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente – quanto pelo país. A Marcha para Jesus, no Espírito Santo, se tornou a mais recente delas, em 23 de julho.

A programação voltou a ser realizada de forma presencial após dois anos com encontros virtuais em razão da pandemia de coronavírus. Segundo registros oficiais da agenda presidencial, neste ano, Bolsonaro esteve em 10 atos do evento gospel – quase metade dos compromissos religiosos em que participou em 2022.

Pauta de costumes

Outros eventos que contam com a participação do atual chefe do Executivo federal são cultos e reuniões com líderes religiosos. Ocasiões em que o presidente costuma pregar a chamada “pauta de costumes” e criticar a legalização do aborto e a ideologia de gênero, por exemplo.

