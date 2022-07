Eleições 2022: veja lista de debates presidenciais programados

- Publicidade -

O Estadão promoverá debate com candidatos à Presidência da República no dia 24 de setembro, em parceria com o SBT, a revista Veja e a rádio Nova Brasil FM. Outros jornais e emissoras também já agendaram eventos do tipo para o período de campanha eleitoral, que terá início em agosto. Entre eles, os canais de TV CNN, Globo e Bandeirantes e os jornais O Globo e Folha de S. Paulo, entre outros.

Considerada uma oportunidade importante para que os eleitores conheçam a fundo as propostas dos presidenciáveis, a realização de debates com candidatos ao Planalto pode ter desfalque por parte dos dois líderes nas pesquisas de intenção de voto este ano. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) já indicaram que não pretendem comparecer a todos os eventos dessa natureza.

O petista sugeriu que as emissoras se organizassem em pool para que a quantidade de debates não passasse de três, sinalizando que não concorda em participar dos 16 eventos programados. Já o chefe do Executivo justifica eventual ausência dizendo que vai virar alvo de “pancada”. Nas eleições de 2018, das quais saiu vitorioso, Bolsonaro faltou a debates após ser vítima de um ataque a faca durante a campanha.

Vale lembrar que, pela lei eleitoral, as emissoras de rádio e televisão têm o dever de convidar todos os candidatos dos partidos que tenham representação de, no mínimo, cinco parlamentares no Congresso Nacional. Já os debates transmitidos pela internet não têm essa obrigação.