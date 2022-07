Eduardo Cunha declara apoio a Bolsonaro: ‘Meu candidato a presidente’

- Publicidade -

Neste domingo (31), o ex-deputado Eduardo Cunha (PTB) usou as redes sociais para declarar apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) neste ano. O primeiro turno das eleições está marcado para 2 de outubro.

“Apenas para deixar bem claro sou pré-candidato a deputado federal e mais nada. O meu candidato a presidente será Bolsonaro”, escreveu Cunha no Twitter .

Cunha, que foi um dos principais articuladores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), foi liberado pela Justiça para concorrer nas eleições deste ano e ocupar funções públicas no último dia 22 . O processo de cassação da Câmara contra o ex-deputado foi suspenso pelo desembargador Carlos Brandão, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em 2016, o então deputado foi cassado por falta de decoro, já que era acusado de ter mentido em seu depoimento para a CPI da Petrobras, em 2015. Ele relatou que não tinha contas no exterior.

Na decisão do desembargador, no entanto, Brandão afirmou que o processo contra Cunha possui irregularidades.

Pesquisas eleitorais

De acordo com última pesquisa Datafolha divulgada nesta semana , o atual mandatário aparece em segundo lugar na corrida eleitoral, com 29% das intenções de votos. Em primeiro, segundo os dados, está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 47%.

Em terceiro, aparece Ciro Gomes (PDT), com 8% dos votos. Os outros candidatos estão empatados tecnicamente, todos eles sendo opção de voto de 2% ou menos dos entrevistados.