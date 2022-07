Edital Embasa publicado: 930 vagas e iniciais de R$ 8,3 mil!

- Publicidade -

Foi publicado o edital Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento) com a oferta de 930 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Veja as principais informações do concurso:

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos ofertados: Assistente de Saneamento Analista de Saneamento

Escolaridade: nível médio e superior

Salários iniciais: até R$ 8.390,89

Vagas: 930 vagas

Taxa de inscrição: R$ 65 nível médio R$ 80 nível técnico R$ 110 nível superior

Inscrições: 1/8 a 30/8

Provas objetivas e discursivas: 23/10

Edital

Veja mais detalhes no índice abaixo!

Inscrições edital Embasa

De acordo com edital Embasa, os interessados podem se candidatar a partir das 9h do dia 1 de agosto até às 23h59 do dia 30 do mesmo mês.

As candidaturas devem ser realizadas por meio do site do Instituto AOCP, banca organizadora responsável pelo certame. As taxas de participação são as seguintes:

R$ 65 nível médio

R$ 80 nível técnico

R$ 110 nível superior

Vale lembrar que ao efetuar inscrição, o candidato optará por uma cidade para realização das provas, onde realizará as fases previstas para a qual for convocado.

Vagas e salários

O edital Embasa prevê a oferta de remunerações iniciais que variam entre os valores de R$ 1.423,71 e podem chegar a R$ 8.390,89, a depender da função desempenhada.

