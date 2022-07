- Publicidade -

O novo empréstimo Caixa Tem oferece crédito de até R$ 1 mil às pessoas físicas que possuem atividade produtiva ou de prestação de serviços, e de até R$ 3 mil aos MEIs que não possuem acesso às linhas de crédito, incluindo os que possuem nome sujo.

Os dois grupos precisam ter alguma atividade produtiva ou de prestação de serviços. Os valores obtidos deverão ser investidos para aquisição de insumos, crescimento do capital de giro e aplicações em utensílios e equipamentos que contribuam com o aumento da produção.

É comum que as pessoas físicas interessadas na oportunidade se perguntem se é necessário atualizar o Caixa Tem para pegar o empréstimo de até R$ 1 mil. Mas, é realmente preciso fazer esse procedimento?

É preciso atualizar o Caixa Tem para pegar o empréstimo de R$ 1 mil?

A resposta é sim. É preciso que as pessoas físicas interessadas no microcrédito atualizem o aplicativo Caixa Tem antes de realizar a contratação. Esse público pode pegar de R$ 300 a R$ 1 mil e o prazo para pagamento é de até 24 meses e os juros são a partir de 1,95% ao mês.

Portanto, veja abaixo como atualizar o aplicativo, disponível para Android e iOS.

Acesse a loja de aplicativos do seu celular e instale a última versão do Caixa Tem;

Abra o aplicativo;

Realize o login utilizando o número do seu CPF e senha;

Clique em “Atualize seu Cadastro”

Selecione “Entendi, vamos começar”;

Verifique se os dados que aparecerem na tela estão corretos. Caso apresentem erros, edite as informações;

Informe seu local de nascimento, responda algumas perguntas que serão exibidas na tela e clique em “Próximo”;

Cheque os dados informadas e aperte em “Continuar”;

Para finalizar o processo, siga as orientações e envie as fotos do documento de identificação.

Como solicitar o empréstimo de R$ 1 mil do Caixa Tem?

Para solicitar o microcrédito, basta que a pessoa física:

Abra o aplicativo Caixa Tem;

Selecione “Contratar Crédito Caixa TEM”;

Responda o quiz;

Opte pelo valor do crédito;

Defina a data de pagamento das parcelas;

Escolha a quantidade de parcelas;

Digite a senha Caixa Tem;

Aguarde a análise de crédito (que pode demorar alguns dias).

Fonte: Seu Credito Digital