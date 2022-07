É De Casa: Apresentadores levam bronca de diretor por confusão ao vivo

- Publicidade -

Sabe aquele almoço de fim de semana que eventualmente acontece na casa da sogra ou da avó? Pois bem, esse é o clima do novo É De Casa . Todo mundo feliz e empolgado, e com muita afobação para contar as novidades e se atravessando em looping. O diretor do matinal precisou dar uma bronca ao vivo no time liderado por Maria Beltrão neste sábado (16) por conta da bagunça que se armou ao longo da atração.

E os quatro apresentadores deixaram o puxão de orelha transparecer no vídeo. Na reta final do matinal, eles começaram a servir pizzas que eles próprios fizeram para os convidados. Foi uma desordem gostosa de se ver, mas um tanto quanto incômoda ao mesmo tempo.

Tinha apresentador de costas para as câmeras, todo mundo falando ao mesmo tempo sobre assuntos diferentes e espalhados por diferentes partes do estúdio, brincadeiras e piadinhas que ficaram incompreensíveis para o público de casa…

Rita Batista até percebeu a confusão e tentou colocar ordem na casa, dizendo algumas vezes: “Peraí, gente”. O diretor precisou entrar em ação e dar uma bronca em todos para que a ordem fosse estabelecida.

E isso ficou nítido porque todos eles resolveram se desculpar ao mesmo tempo, ao vivo, por conta da bagunça. A justificativa era a empolgação, nítida no semblante de cada um. Maria Beltrão, Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira não perderam o jogo de cintura e seguiram com o clima de descontração, que só tem rendido elogios ao quarteto.

A bagunça foi tão grande que contagiou até mesmo os convidados. Houve um momento que a câmera estava focada no rosto da baiana, que comentava sobre os preços dos alimentos, quando um músico atravessou o plano e se encurvou diante da mesa de centro para pegar um pedaço de pizza. A traseira do rapaz e parte de sua cueca invadiram a tela do telespectador, anulando completamente o rosto de Rita, que se divertiu com a situação.

É De Casa tem carisma de sobra. Mesmo bagunçado e atrapalhado, o grupo de apresentadores consegue se entender à sua maneira. E também consegue fazer o público se aproximar e se conectar com a confusão que se arma no estúdio. Porque é exatamente isso que acontece na casa dos brasileiros quando há alguma festa ou até mesmo no almoço de família.

Fonte: IG