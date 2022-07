Dupla incendeia carro de empresário

No vídeo obtido pela polícia ( veja acima ), é possível observar duas pessoas em um motocicleta, que ao passar por um carro, jogam uma garrafa com líquido inflamável no veículo, que estava estacionado.

Logo depois, as chamas começam a tomar conta do carro e os suspeitos fogem do local. Em outro vídeo, é possível analisar como ficou o estado do carro

No histórico do boletim de ocorrência, o empresário relata que no mesmo dia, ele teria uma audiência judicial para estar presente e momentos antes, o carro foi incendiado. Na delegacia, a vítima pediu a perícia no carro e destacou suspeitar de quem possa ter pedido para os criminosos atearem fogo em seu veículo.