Dupla é presa com armas de fogo no 2° Distrito de Rio Branco

Uma Equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) apreendeu no início da tarde desta segunda-feira, 25, duas armas de fogo, na Via Chico Mendes, região do 2° distrito da capital. Um homem de 40 e outro de 24 anos foram presos.

Os Militares realizavam patrulhamento pelo bairro Cidade Nova quando foram informados via COPOM que os ocupantes de um veículo estariam transitando pelo 2° distrito armados. A guarnição se deslocou a Via Chico Mendes, onde conseguiu realizar a abordagem ao automóvel.

Durante as buscas no veículo foram encontrados um revólver com 05 munições de calibre 38 e uma pistola 9 milímetros, contendo 12 munições. A dupla foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla).