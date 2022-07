Dupla da moto ataca outra vez e alveja homem nas costas

- Publicidade -

Um tiro de arma de fogo de calibre não revelado pela policia alvejou, na noite desta terça-feira (5), o jovem Raimeson Nascimento De Souza, de 21 anos. O atentado da motivação ainda não esclarecida, ocorreu na Rua da Torre, bairro Boa União, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco ( AC).

Segundo informações, a vítima seguia a pé na região quando foi abordado por dois homens não identificados em uma motocicleta e efetuou um tiro que acertou as costas de Raimeson.

A autoria do crime é desconhecida. A Polícia Civil, no entanto, já investiga o caso. Ferido com gravidade, Raimeson Nascimento foi atendido pela viatura 07 do Samu.

A vítima deu entrada no Pronto Socorro em estado estável e não corre risco de vida.

Veja vídeo: