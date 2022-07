Duas pessoas morrem em colisão entre caminhonete, caminhão e van com pacientes na BR-364

- Publicidade -

Duas pessoas morreram após uma colisão entre uma caminhonete, um caminhão baú e uma van que carregava pacientes de São Felipe D’Oeste (RO). O acidente aconteceu no km 689 da BR-364, próximo a Candeias do Jamari (RO), na tarde desta quarta-feira (27).

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro seguia sentido Ariquemes (RO), indo para Porto Velho, enquanto o caminhão trafegava no sentido contrário. Em determinado momento, a caminhonete entrou na contramão e colidiu de frente com o caminhão. Uma van com pacientes também se envolveu no acidente.

Duas pessoas que estavam na caminhonete morreram no local. Uma das vítimas fatais foi identificada como Gilson Pereira de Souza, de 40 anos. Os outros envolvidos no acidente ainda não foram reconhecidos.