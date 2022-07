Duas pessoas ficam feridas durante assalto em saída de festa

Segundo um adolescente de 14 anos, irmão de uma das vítimas, os dois baleados estavam saindo de uma festa que era realizada em uma chácara, quando foram abordados por dois homens. O jovem contou que os criminosos roubaram um celular e, em seguida, efetuaram os disparos.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral de Roraima (HGR). Na unidade de saúde, os agentes constataram que as duas pessoas apresentaram ferimentos na região do tórax.