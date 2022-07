Droga na Cueca: Homem usava o próprio sobrinho de 6 anos para transportar drogas

- Publicidade -

Um homem identificado com as iniciais W.S.S, de 19 anos foi preso através de um mandado de prisão, na quinta-feira, 14, no município de Feijó, interior do Acre.

Contra o rapaz, um crime de tráfico de drogas, e recrutamento de menor para transportar os produtos ilícitos. A comercialização era feita no bairro Cohab, e o jovem usava o próprio sobrinho, de 6 anos para esconder a droga.

A Polícia Civil e Militar disseram que é muito comum essa prática de colocar menores para transportar a droga, tentando prejudicar o trabalho de investigação da polícia.

Ao todos, três pessoas estão presas, por tráfico de drogas e por uso de menor em ações criminosas.

Informações AcreNews