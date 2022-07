Drauzio Varella revela que já fumou maconha e defende a erva

- Publicidade -

O médico Drauzio Varella revelou em entrevista ao podcast PodPah, apresentado por Igão e Mítico, já ter fumado maconha. Na oportunidade, ele falou também sobre alguns mitos em relação ao uso da erva.

Durante o bate-papo, Drauzio Varella negou que a cannabis “pode ser considerada porta de entrada para drogas mais pesadas, como o crack“.

“Não é. Tem vários estudos mostrando que não é. Vejo as pessoas falando para crianças: ‘Droga mata, você vai morrer.’ Isso é mentira. Já viram alguém fumar um baseado e morrer de fome?“, pontuou o médico.

Ao completar, Varella deixou no ar que também já teve experiência com a maconha.

“Não existe isso, aliás, se por fumar um você pudesse morrer, acho que aqui não tinha ninguém vivo“, disse, arrancando risada dos presentes. “Concordo, não existiria o PodPah“, afirmou Igão. “Não estaria aqui, também, eu“, emendou o médico.

Drauzio Varella criticou a educação que alguns pais dão em relação às drogas.

“Você mente para a criança quando diz que as drogas matam. Que drogas? As drogas são completamente diferentes umas das outras. Maconha não mata. Tem que ensinar a criança dizendo assim: ‘Droga é bom’. Se não desse prazer, ninguém usava. Para que você jogaria fumaça no pulmão ou cheiraria pó se não tivesse prazer?“, questionou.

Ele afirmou ainda que é contra as drogas na infância por conta do dano que ela pode causar no desenvolvimento da criança, mas que não pensa o mesmo quanto ao adulto.

“Uma coisa é você ter 32 anos e fumar maconha. Outra coisa é um menino de 12, porque isso vai interferir na formação do sistema nervoso central. Isso pode ser um problema que ele vai carregar para o resto da vida. Então não podemos ser permissivos desse jeito“, concluiu.

Correio Braziliense