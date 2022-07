Doze corpos encontrados após naufrágio no Mar da China Meridional

- Publicidade -

Doze corpos foram encontrados após o naufrágio de um barco que partiu em dois na passagem de um tufão no Mar da China Meridional no sábado (2/7), informaram as autoridades chinesas nesta segunda-feira.

“As equipes de resgate encontraram e recuperaram 12 corpos”, afirmou o Centro de Busca e Resgate Marítimo de Guangdong, província chinesa que próxima de Hong Kong.

“As autoridades competentes estão intensificando os trabalhos para identificar os corpos”, acrescentou o organismo.

De acordo com um balanço divulgado no fim de semana, a tragédia deixou 30 desaparecidos.

A embarcação de engenharia estava 250 km ao sudoeste de Hong Kong quando foi atingido pela tempestade Chaba.

O tufão Chaba atingiu a província de Guangdong, no sul do país, no sábado à tarde.

O ponto em que estava o barco registrou ventos de 144 km/h e ondas de até 10 metros de altura, segundo as autoridades.

Sete aviões e vários navios e barcos de pesca foram mobilizados para tentar encontrar os demais desaparecidos, segundo o Centro de Busca e Resgate.

Fonte/ Correio Brazilience