Dos quatro sobreviventes de acidente com van, dois receram alta no fim da tarde desta quarta-feira

- Publicidade -

Foram quatro sobreviventes do acidente que envolveu uma van e um caminhão nesta quarta-feira (27) ambos internados no Pronto-Socorro de Rio Branco, dois já receberam alta de acordo com o boletim médico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Os pacientes liberados pela equipe médica foram M.A. F, de 45 anos, e J. L. O. J, de 31 anos. Os demais sobreviventes seguem em observação, com estado de saúde estável, segundo informou a Sesacre.

Os pacientes que estavam na Van da Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri iriam fazer tratamento de Saúde no Hospital de Amor em Rio Branco. No total 11 pessoas ficaram feridas na tragédia que tirou a vida de cinco pessoas.