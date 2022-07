Dois morrem eletrocutados ao tentarem ajudar motorista

- Publicidade -

O Corpo de Bombeiros orienta a toda população que ao se deparar com fios dependurados e ou partidos não chegue perto, jamais encoste nele, isole a área para que ninguém possa passar, evitando, assim, qualquer acidente, e entre em contato com o número de emergência 193 e peça por ajuda.

Porém, muitas vezes na intenção de ajudar outra pessoa, essas orientações não são cumpridas e acabam em tragédia. Na manhã de domingo (03), um acidente matou três pessoas no município de Augusto Corrêa, nordeste do Pará. Um veículo colidiu com o poste, na rodovia BR-308, na Vila do Patal, e os fios energizados caíram sobre o veículo. O motorista morreu no local.

Dois moradores da área tentaram ajudar o motorista do veículo, mas foram eletrocutadas e também morreram.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista morreu em decorrência da descarga elétrica, assim como os dois moradores que tentaram ajudá-lo. Outras pessoas também teriam levado choque, mas sem gravidade.

O condutor do carro foi identificado como Alessandre Moreira Dias, 42 anos, natural de Viseu. Já as outras vítimas eletrocutadas foram Jozanes Andrade da Luz, de 41 anos, e a jovem Marinelma Ramos de Brito, 19 anos.

Os moradores do local informaram que o condutor do veículo e mais três amigos voltavam de um balneário e estariam alcoolizados. Alessandre teria perdido o controle do carro e colidiu com o poste. Os passageiros conseguiram sair do veículo e se salvar.