DISTRAÍDO: Motociclista fica ferido após colidir na traseira de carro parado no semáforo da Avenida Ceará.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada na noite de sábado, (16), para atender vítimas de uma colisão entre uma motocicleta e um veículo, na Avenida Ceará, próximo a loja Agroboi.

As vitimas foram identificados por, Eduardo Veiga Jordão, de 26 anos, condutor da moto e Sebastião Leite de 40 anos, o garupa.

De acordo com as informações, o motociclista colidiu na traseira de um carro que aguardava no semáforo. A polícia Militar chegou ao local para obter informações sobre o ocorrido. O condutor do Chevrolet Cruze, de cor preto, placas RCJ 4H81, estava aguardando no semáforo, quando foi atingido pelo motociclista de uma CB 300, de cor amarela, placa MZW 4A11.

Com a colisão, o condutor do carro não se feriu, porém o motociclista e passageiro da moto tiveram cortes profundo nas mãos e pernas. Todos foram encaminhados o Pronto Socorro da Capital.