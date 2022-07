Dias após o casamento, Jove e Juma têm nova crise em “Pantanal”: “Imperdoável”

- Publicidade -

O casamento de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) não resolveu os principais problemas enfrentados pelo casal em “Pantanal”. O principal deles, uma discórdia sobre o Velho do Rio (Osmar Prado), causará uma nova separação e deixará a jovem revoltada com a falta de consideração do marido.

Mesmo após um ultimato dado pela entidade, que não queria ser fotografado, Jove foi para Campo Grande revelar os filmes com as fotos necessárias para provar a identidade do personagem para José Leôncio (Marcos Palmeira).

Revoltada com a traição, Juma afirma que não aceitará ficar com Jove caso ele mostre as fotografias para o pai. Na hora de mostrar as imagens, entretanto, Jove e José Leôncio enxergam apenas um feixe de luz. Desesperado, Jove percebe que perdeu a confiança da entidade e o amor de Juma e não conseguiu nada em troca.

Revelação

Após muitas idas e vindas, Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) finalmente se casaram em “Pantanal”, mas a cerimônia foi brevemente interrompida por um som que emocionou José Leôncio (Marcos Palmeira). Enquanto o padre lia o texto da cerimônia, o peão ouviu o som do berrante do pai, Joventino.

Às lágrimas e sem saber o que fazer, José Leôncio contou para Filó que o som era idêntico ao berrante de seu pai, que desapareceu há muitos anos. O fazendeiro ainda não sabe que Joventino se tornou a entidade Velho do Rio, que protege os animais e as matas da região. No fim da trama de Bruno Luperi, os dois personagens irão se encontrar e José Leôncio tomará o lugar de pai como guardião da mata e de seus herdeiros. Com isso, Leôncio desaparecerá e se tornará mais um personagem que vira lenda em meio aos rincões do “Pantanal”.

Fonte/ Portal Yahoo.com