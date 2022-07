Dias após deixar a Globo, Casagrande revela motivo de saída da emissora: ‘Ninguém satisfeito, ninguém feliz’

- Publicidade -

Após mais de 20 anos, Walter Casagrande deixou a Globo na última semana. Apesar do contrato até o fim do ano, as partes decidiram encurtar o vínculo. Em entrevista ao ‘Domingo Espetacular’, o ex-jogador revelou o motivo da saída e explicou porque anunciou a saída como ‘alívio’.

– Foi um alívio para os dois lados porque eu tenho certeza que eles não estavam mais gostando do meu modo, do meu perfil, assim como eu não estava gostando das mudanças que aconteceram lá. Estávamos empurrando com a barriga e ninguém satisfeito, ninguém feliz – comentou Casagrande.

– Tenho certeza que eles estão mais aliviados e felizes com a minha saída, e eu também estou. Não tenho nada de ruim para falar da minha vida dentro da TV Globo, foi ótima. Conheci muitas pessoas, fiz muitos amigos e visitei vários lugares do mundo – complementou o ex-jogador.

Ex-jogador com passagem por grandes clubes como Corinthians, São Paulo, Flamengo, além da Seleção Brasileira, Casagrande foi comentarista da Globo por 24 anos. O ex-atleta participou da cobertura de grandes eventos, como Copas do Mundo e Olimpíadas.

Fonte: Yahoo!