Dia Nacional do Bombeiro é comemorado neste sábado

Com a missão de salvar vidas nas situações mais dramáticas, e auxiliar no resgate em desastres naturais e incêndios, os bombeiros cada vez mais desempenham papel fundamental junto às forças de segurança.

No Dia Nacional do Bombeiro, comemorado neste sábado (2), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) comemora a atuação destacada desses heróis, tanto em solo acreano quanto fora do Estado, onde os militares mantêm tradição de ajudar os colegas de farda, como nos casos de resgate às vítimas dos desastres que ocorrem no dia-a-dia, a exemplo dos que ocorreram nesses últimos anos como tragédias de Teresópolis , Rio de Janeiro, e de Brumadinho (MG).

A escolha do dia 2 de julho, é uma homenagem a criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro, e sob o comando do major João Batista de Morais Anta.

Oficialmente, o dia do bombeiro brasileiro foi instituído através do decreto-lei nº 35.309, de 2 de abril de 1954. A partir desta mesma lei, também foi definido a realização anual da Semana de Prevenção Contra Incêndios.

No Acre as comemorações acontecerão até o a próxima segunda-feira (4), e neste sábado alguns eventos estão sendo realizados na praça do Panorama, em Rio Branco.

O comando do CBMAC está cancelando a Formatura Geral, que seria realizada no dia 04 de Julho, os motivos do cancelamento não foram informados a reportagem.

As demais atividades serão mantidas conforme a programação do CBMAC.

● Futebol entre as unidades no (02/07) sábado na APRABMAC.

● Corrida do fogo no domingo dia 03/07

● Culto ecumênico

● Bombeiro Durão

● Prova de Barra

● Bomba Armar

Além de outras ações que celebraram a Semana Alusiva aos Bombeiros Militares do Brasil.

“A Polícia Militar do Acre, saúda todos os Bombeiros Militares pelo seu dia, 2 de julho, e parabeniza em especial, o nosso Corpo de Bombeiros do Estado do Acre.”