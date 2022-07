Dia do amigo: confira os famosos que são companheiros inseparáveis

- Publicidade -

O Dia do Amigo é celebrado nesta quarta-feira (20), e é claro que não poderíamos deixar de relembrar celebridades que são amigas de longa data.

A seguir, confira a lista de alguns famosos que são grandes amigos:

Sasha e Bruna Marquezine

As duas são amigas desde pequenas. Elas têm muito em comum, já que cresceram com a fama. Ambas sempre protagonizam cliques fofos juntas e aparecem em eventos abraçadinhas

Carolina Dieckmann e Preta Gil

A amizade entre as duas começou de forma bem inusitada. Elas não se bicavam muito, por isso, Ivete Sangalo tratou de apresentá-las logo. Isso aconteceu há mais de dez anos! Desde então, são amigas inseparáveis. Elas até representam a amizade com um colar de pingente de guitarra, pois, segundo Carolina em entrevista ao Faustão, a amizade das duas é “rock’n’roll”

Luísa Sonza e Gabriela Melim

Colegas de profissão, as cantoras são amigas de longa data. Frequentemente, compartilham cliques juntas nas redes sociais apesar da rotina turbulenta e atarefada das duas. Luísa fez aniversário no último dia 18 e ganhou uma baita declaração de amor da amiga. “Amo te ver brilhar, te ver realizando seus sonhos, te ver se tornar essa artista gigante, te ver sorrindo quando come aquela batata do méqui cheia de cheddar em cima, te ver dormindo no meio do rolê com todo mundo tocando violão e cantando, minha amiga canceriana que me protege, que me acorda para vida quando eu acho que tô xonada kkk, amo nossa troca sincera, nossa amizade, tua energia, teu jeito engraçado para ca****, teu senso estético, tua criatividade, teu talento, tua força de trabalho, a maneira que você transforma todo caos em flor”, escreveu

Brad Pitt e George Clooney

Eles são gatos, talentosos e amigos! Clooney e Pitt arrancam suspiros de qualquer mulher. Clooney, em entrevista ao Reddit, contou que o amigo é brincalhão. Enquanto filmavam Doze Homens e Outro Segredo (2014), em Lake Como, cidade natal de George, Brad distribuiu um folheto em que dizia que o amigo queria ser chamado pelo nome do personagem, Danny Ocean, e que não deveria ser olhado nos olhos. A pegadinha foi tão grande que até chegou ao jornal local. Claro que o veterano riu bastante e perdoou Brad

Caio Castro e Giovanna Lancelotti

Eles são tão grudados que até surgiram boatos de que rolava um romance, logo desmentidos. Eles têm uma tatuagem juntos, em árabe, que deveria significar “muso e musa” (apelidos carinhosos dos dois), mas, por falta de pesquisa, significa “eles estão te observando”. O gato até deu um carro de presente à amiga em seu aniversário

Xuxa e Ivete Sangalo

A cantora também admirava a apresentadora pela TV. Ainda nos tempos de Banda Eva, Ivete foi ao programa da loira e se aproximou dela. Depois do nascimento de Sasha, as duas ficaram mais juntinhas e nunca mais se separaram. Hoje em dia, elas se consideram irmãs

Giovanna Antonelli e Cláudia Jimenez

A amizade das talentosas atrizes começou no set de filmagem da novela Sete Pecados (2007). A afinidade foi tanta que Cláudia é até madrinha das gêmeas de Antonelli, Sofia e Antônia, de 4 anos

Seth Rogen e James Franco

Os atores talvez tenham uma das melhores amizades de Hollywood. Rogen e Franco, além de serem muito amigos, presenteiam os fãs com filmes hilários, como Segurando as Pontas (2008) e Este É o Fim (2013). O último, inclusive, satiriza a amizade dos dois, dando a entender que Franco é obcecado pelo amigo

Eles se conheceram no set da série Freaks and Geeks (1999) e não se desgrudaram desde então. Entre os feitos mais engraçados da dupla estão as brincadeiras com Kim Kardashian e Kanye West. Os dois já fizeram uma paródia do clipe Bound 2 (com direito a beijo na boca), de Kanye, e reproduziram a capa da Vogue com o casal. Como não amar?

Ingrid Guimarães e Heloísa Perissé

Com tanta química nas telas e palcos era impossível que as duas não cultivassem uma grande amizade. As atrizes sempre fazem trabalhos juntas, tanto nas telas como nos palcos

Wagner Moura e Lázaro Ramos

Dois grandes atores, Wagner e Lázaro se conheceram em Salvador, quando estudavam. Eles trabalharam juntos em muitos filmes, séries e até comerciais. Em entrevista à revista Caras, Lázaro contou que admira o amigo: “Ele é muito importante para mim e está sempre na minha vida”

Adriane Galisteu e Daniele Winits

As loiras se conhecem há um bom tempo e sempre se encontram para se divertir. Seja para tomar sol na laje ou ir ao teatro, as gatas vivem juntas

Nívea Stelmann e Samara Felippo

As morenas se conhecem há 15 anos, trabalhando. Contracenaram muitas vezes, como em Suave Veneno (1999) e Chocolate com Pimenta (2003). Nívea é madrinha de Alícia, filha de Samara e Leandrinho

Sandy e Fernanda Rodrigues

Foi nas gravações da novela Estrela Guia (2001) que as duas se conheceram. Desde então, não se desgrudam mais! Fernanda foi até madrinha do casamento de Sandy com Lucas Lima