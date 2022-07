DHPP instaura inquérito para apurar assassinato de mototaxista que teria sido atraído para uma emboscada

- Publicidade -

Um inquérito foi instaurado na sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para apurar as circunstâncias do assassinato do mototaxista Gilmar Barroso de Oliveira, de 35 anos. Gilmar foi morto com três tiros. O crime aconteceu na noite de quinta-feira, 28, na Rua 1ª de Maio, bairro Seis de agosto.

De acordo com informações, Gilmar foi atraído para uma emboscada. A vítima teria recebido um telefonema para fazer uma corrida, mas ao chegar no local foi surpreendida e baleada três vezes na região da cabeça.

Populares que passavam pela região chegaram a chamar o SAMU, mas quando a equipe médica chegou ao local Gilmar já estava sem vida. A Equipe de Pronto Emprego da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) colheu informações.