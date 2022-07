DEU RUIM: Foragido posta foto em jogo do Flamengo e é preso ao sair do estádio

- Publicidade -

Um foragido da Justiça foi preso na última quarta-feira (20), em Brasília, quando deixava o estádio Mané Garrincha, onde acompanhou a goleada do Flamengo sobre o Juventude por 4 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Breno Willians Correia Conceição era procurado pela Justiça do Distrito Federal pelos crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio e violência doméstica.

Com as redes sociais monitoradas pela Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), o criminoso acabou revelando sua localização ao publicar em seu Instagram uma foto na qual aparecia dentro do estádio, com camisa do Flamengo, ao lado de uma mulher.

Sabedores da localização do foragido, agentes da Polícia Militar, com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) montaram uma blitz logo na saída do estádio Mané Garrincha.

Os policiais conseguiram localizar o criminoso em um veículo e efetuaram a detenção. Breno foi conduzido à 5ª DP (Área Central), onde está à disposição da Justiça.