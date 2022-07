Deu ruim!! Dupla é presa com moto roubada, após arrastões no Segundo Distrito

- Publicidade -

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via Copom, na noite desta Terça-feira, 12, para atender uma ocorrência de roubos simultâneos. A denuncia seria que uma dupla estaria fazendo vários arrastões em bairros diferentes. O Primeiro roubo foi próximo o Araújo do Amapá, na Via Chico Mendes. Logo em seguida, a dupla fez outras vítimas no Pólo Benfica, todos na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, assim que a viatura entrou no Pólo Benfica, já avistaram os dois indivíduos, e começaram a fazer o acompanhamento da dupla. Um dos criminosos jogou uma faca, arma utilizada para fazer as abordagens durante os roubos.

Os assaltantes, que seria um homem identificado por Bruno Passos do Nascimento, 18 anos, e uma menor, 15 anos, foram interceptado em frente a escola Benfica. Com eles foram encontrado quatro aparelhos celulares, um facão, um canivete e uma moto com restrição de roubo. O rapaz foi encaminhado pra DEFLA ( Delegacia de Flagrantes) e a menor apreendida e conduzida á Delegacia Especializada ao menor.