Descubra quais são os 10 estados mais pobres do Brasil

- Publicidade -

O PIB do Brasil em 2021 foi de R$ 8,7 trilhões, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O último levantamento que mede a riqueza produzida pelos 27 estados da Federação é de dois anos antes, 2019. Clique nas fotos para ver, por ordem decrescente, quais são os dez estados mais pobres do país por esse critério.

Eugenio Hansen, OFS/ Wikimedia Commons



O estado nordestino tem a décima menor economia do país, com PIB de R$ 71,3 bilhões. Na foto, as Dunas de Genipabu, destino turístico da capital, Natal

9º PARAÍBA

A Paraíba tem o nono menor PIB do país, de R$ 68 bilhões. A foto mostra as belas piscinas naturais do Seixas, na capital, João Pessoa

Matheus Jampa da Silva/ Wikimedia Commons

8º ALAGOAS

Alagoas está na oitava posição dos menores PIBs do país, com R$ 59 bilhões. As águas quentes e azuis do mar de Maceió justificam a fama de Caribe brasileiro. Na foto, barco típico na praia de Maragogi

Alessandra Chanquet

7º PIAUÍ

A sétima menor economia do país tem PIB de R$ 52,8 bilhões e abriga o Parque Nacional da Serra da Capivara. O santuário histórico e cultural tem 400 sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres que datam de cerca de 43 mil anos

6º RONDÔNIA

O estado da região Norte está em sexto lugar como menor economia do país, com PIB de R$ 47,1 bilhões. Esta é uma vista da capital, Porto Velho, banhada pelo rio Madeira

Silva Júnior – MTUR

5º SERGIPE

Na quinta posição está Sergipe, com PIB de R$ 44,7 bilhões. A capital, Aracaju, tem belas praias e culinária diversificada. Na foto, o largo da Gente Sergipana.

Flaviohmg/Wikimedia Commons 4º TOCANTINS

O mais novo membro da federação tem a quarta menor economia do país, com R$ 39,4 bilhões. O estado é famoso pelo Parque Estadual do Jalapão, conhecido pela beleza exuberante João D’Andretta/Wikimedia Commons

3º AMAPÁ

A terceira menor economia do Brasil, tem PIB de R$ 17,5 bilhões. Na foto, a guarita da Fortaleza de São José de Macapá Alécio Cezar/Wikimedia Commons