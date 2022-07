Descarga elétrica: Operário cai de seis metros de altura após sofrer descarga elétrica

- Publicidade -

A vida de Jonas dos Santos de Mourão, de 39 anos, ficou por um fio literalmente, quando na manhã deste sábado, 16, ele trabalhava em um prédio no Conjunto Manoel Julião, e o vento balançou o andaime de ferro que com o embalo encostou em uma fiação elétrica, causando uma forte descarga que causou a queda do homem de uma altura aproximada de seis metros.

Na queda Jonas bateu a cabeça na calçada do prédio sofrendo um corte profundo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU de suporte avançado, socorreu a vítima que foi levada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Apesar do choque e posterior queda de altura, além do corte profundo na cabeça, a vítima entrou consciente na emergência do Hospital, e de acordo com a equipe médica, Jonas não correr risco de vida.

Veja o vídeo: