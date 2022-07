Denúncia de violência doméstica leva PM a “estourar” esconderijo do crime

- Publicidade -

Na madrugada de domingo, 03, policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão, foram acionados para atender uma denúncia de violência doméstica na rua Tucumã no bairro Mocinha Magalhães, mas quando a guarnição chegou ao local descobriu um esconderijo de crime organizado.

Segundo informações, na residência onde supostamente uma mulher era agredida por um homem, os militares encontraram uma mulher de 31 anos e uma adolescentes de 17 anos.

Na casa, os policiais ainda visualizaram um homem que pulou o muro ao perceber a presença da polícia e na fuga teria deixado cair uma pistola, além de encontrarem dentro da residência uma escopeta calibre 12 de repetição, encontraram dezenas de munições de diversos calibres, coletes balísticos, entorpecentes e uma grande quantidade de produtos roubados de entregadores dos Correios.

Segundo informações, as mulheres encontradas na casa teriam ficado nervosas com a presença da polícia e ao serem indagadas sobre violência doméstica, teriam negado, mas confessaram que estariam fazendo uso de entorpecentes e os dois homens que estavam na casa teriam fugido e revelaram que no local havia produtos roubados dos Correios, muita droga, armas e munições.