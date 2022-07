Dentro de ônibus coletivo, mãe entra em choque ao ver filho sendo atropelado e morto

- Publicidade -

Raimundo Nonato da Paes, de 40 anos, morreu ao ser atropelado e arrastado por um ônibus coletivo no bairro Zé Pereira, em Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde dessa sexta-feira (1º) e foi presenciado pela mãe da vítima, que estava dentro do transporte e o aguardava para ir até uma unidade de saúde.

Ao saber que a vítima do acidente era seu filho, a mãe entrou em choque e precisou de atendimento médico. De acordo com a polícia, o homem chegou a ser atendido e colocado dentro de uma ambulância, mas não resistiu aos ferimentos.

Familiares contaram à reportagem que Raimundo havia quebrado o pé e o braço após sofrer um acidente de trânsito e por isso fazia uso da cadeira de rodas. “Ele estava indo trocar o curativo, ia se encontrar com a minha vó no ponto de ônibus, quando tudo aconteceu”, lamentou a sobrinha.

Raimundo Nonato foi velado na manhã deste sábado (2) em uma capela no bairro Moreninhas, região sul de Campo Grande, e o enterro irá ocorrer durante a tarde.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Franciele Candotti, imagens do acidente e também a perícia comprovaram que Raimundo teria provocado o acidente ao entrar inesperadamente em uma área que o motorista do transporte coletivo não tem visão.

Apesar disso, a polícia segue investigando o caso. Passageiros serão ouvidos, assim como o condutor. Além disso, as imagens de dentro do veículo já foram requisitadas e devem ser entregues pelo consórcio na próxima semana.