Demi Moore diz que está pronta para completar 60 anos

- Publicidade -

Demi Moore definitivamente deixou sua marca na história da indústria cinematográfica. São inúmeros os papéis que fazem parte de nossas vidas, como “Striptease” (1996) e “Ghost” (1990). Agora, enquanto a estrela se prepara para comemorar 60 anos em 2022, Demi está se reinventando. Ela acaba de lançar uma coleção para uma marca de biquínis e tem muitos projetos à vista.

Em entrevista exclusiva Demi disse que, com a coleção de beachwear, ela espera quebrar regras ultrapassadas do que as mulheres devem e não devem usar depois de uma certa idade. “Está mudando essa ideia de que as mulheres se tornam menos desejáveis ​​à medida que envelhecemos. Nós não queremos parecer matronas ou não nos sentirmos sexy”, explicou.

Para Demi, abraçar sua idade foi “libertador”. “Não [quero] ser definida por um número e, em vez disso, [quero] ser definida pela minha experiência. Você chega aos 59 e já está pensando: ‘Bem, estou vai ser 60.’ É muito libertador. Quando penso na minha avó aos 60 anos, ela de certa forma já parecia resignada com a idade. Mas me sinto, de muitas maneiras, mais viva e presente do que nunca.”

Além disso, Demi, apenas em 2022, se engajou em dois projetos no cinema com “Please Baby Please” e “The Unbearable Weight of Massive Talent”.

Portal/ Portal lofficiel.com