DE VOLTA AO PRESÍDIO: Foragido da justiça é preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Cidade do Povo

Uma ação da Polícia Civil através do Núcleo Especial de Capturas – NECAP, na manhã desta segunda-feira (18), no bairro Cidade do Povo, situado na região do Segundo Distrito capital, prendeu dois indivíduos, um por porte ilegal de armas e o outro era foragido do Sistema Prisional.

M.D de Lima, 32 anos, tem uma condenação de 2 anos e 4 meses em regime fechado, já R.M da Conceição, 23 anos, era foragido da justiça há um mês e tem uma pena de 16 anos e 1 mês em regime inicialmente fechado.

Com Informações ASCOM/PCAC