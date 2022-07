De janeiro a junho, Opera Acre realizou mais de 4 mil cirurgias

- Publicidade -

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), realizou 4.264 cirurgias durante o mutirão Opera Acre. Com a oferta de procedimentos cirúrgicos nas áreas de ortopedia, urologia, ginecologia e cirurgia de prótese no joelho, o mutirão atendeu moradores de Cruzeiro Sul, Rio Branco e Senador Guiomard, Tarauacá e Feijó.

Em Rio Branco, Senador Guiomard e Cruzeiro do Sul, os atendimentos foram efetuados, simultaneamente, no Hospital Santa Juliana, Hospital Ary Rodrigues, e Hospital Regional do Juruá, respectivamente.

A iniciativa teve como objetivo reduzir o tempo de espera e diminuir a demanda reprimida de pacientes que aguardavam por cirurgias. De acordo com a programação, os mutirões foram realizados entre os meses de março a junho, ao menos uma vez na semana, em todas as regionais do estado, atendendo ao todo 4.264 pacientes. O investimento foi de cerca de R$ 2,8 milhões, de recursos próprios e de emenda parlamentar do senador licenciado Márcio Bittar.

Segundo a secretária de Saúde, Paula Mariano, o número de atendimentos do Opera Acre quase alcançou a média de atendimento normalmente realizados no período de um ano inteiro. “Anteriormente, esse quantitativo era em torno de 5 mil cirurgias e até agora, em seis meses, alcançamos quase esse total, levando cirurgias à população que estava esperando”.

Ainda de acordo com secretária, na fila de espera havia pessoas que aguardavam há mais de sete anos por uma cirurgia de joelho. “Procedimentos que hoje já estamos realizando, como também cirurgia-geral e urologia”, enfatizou Paula Mariano.