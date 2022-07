Davi Friale alerta para grande probabilidade de temporais neste domingo no Acre

- Publicidade -

O meteorologista e pesquisador David Friale, alertou através do seu site, que há probabilidade de fortes temporais, chuvas fortes, raios, ventanias, inclusive, em Rio Branco. A previsão é para o domingo, 17. A chegada de uma onda polar moderada, deixa o tempo instável durante todo o dia.

De acordo com Friale, já choveu acima da média de julho, no Alto Acre, com acumulados superiores a 30mm, principalmente em Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia.

Ainda segundo o mago do tempo, o sol está nascendo mais tarde, entre 5 e 22 de julho. Em Rio Branco, nestes dias, nasce às 5h49min e, em Cruzeiro do Sul, às 6h5min.