Datafolha: Lula tem 43% e Bolsonaro, 30% das intenções de voto

Dados da pesquisa Datafolha, divulgados nesta sexta-feira (1º/7), apontam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43% das intenções de voto no estado de São Paulo. Jair Bolsonaro (PL) conta com 30% na versão estimulada — na qual os nomes são apresentados aos eleitores.

As intenções de voto em Lula são menores no estado de São Paulo se comparadas ao percentual nacional. Na última semana, o Datafolha divulgou que o ex-presidente tinha 47% das intenções de voto no Brasil. Bolsonaro ficou com 28%.

O instituto ouviu 1.806 eleitores entre os dias 28 e 30 de junho. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais e é a primeira feita em SP com intenções de voto para presidência da República.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP – 02523/2022 e BR – 01822/2022. A consulta espontânea não foi divulgada pelo Datafolha.

De acordo com a pesquisa, Ciro Gomes (PDT) tem 8% das intenções de voto no estado de São Paulo — a mesma porcentagem do cenário nacional. Simone Tebet (MDB), ficou com 3% das intenções de voto — na consulta feita em nível nacional, esse percentual ficou em 1%.

Os pré-candidatos Sofia Manzno (PCB), Leonardo Péricles (UP), Eymael (Democracia Cristã), Luciano Bivar (União Brasil) e General Santos Cruz (Podemos) não pontuaram em São Paulo.

Entre os paulistas, André Janones (Avante) ficou com 2% das intenções de voto. Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros) e Felipe D’Ávila têm 1% cada.

No estado, 9% dos eleitores disseram que votarão nulo ou em branco. Outros 2% não sabem em quem votar.