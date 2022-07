Datafolha: Lula é 2ª opção dos eleitores de Ciro, Tebet e Janones

- Publicidade -

Última pesquisa Datafolha divulgada mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bate o presidente Jair Bolsonaro (PL) e tem preferência como segunda opção de voto entre os eleitores de Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante).

Segundo o levantamento divulgado nessa quinta (28), Lula tem 47% das intenções de voto contra 29% do atual presidente . O número registrado do petista, conforme o instituto, é o mesmo que ele marcou nas pesquisas em 2006, quando foi reeleito presidente no mesmo período .

Embora Lula apareça liderando a corrida presidencial nas últimas pesquisas realizadas, o petista ainda busca novos aliados, como Janones e Luciano Bivar (União Brasil), para as eleições deste ano.

De acordo com os dados, 37% dos eleitores de Janones afirmam que, caso não votem no candidato do Avante, têm Lula como segunda opção. Entre os entrevistados, 23% votariam em Bolsonaro e 4%, em Ciro. Janones tem 1% das intenções de votos.

Entre os eleitores de Ciro, que aparece em terceiro lugar nas pesquisas, com 8% das intenções, 36% consideram Lula como segunda opção. Outros 17% migrariam para Bolsonaro, 7% para Vera Lúcia (PSTU) e 4% para Tebet.

á entre os eleitores de Tebet, que marca 2% das intenções de votos, caso não votassem na senadora, 33% mudariam para Lula, 27% para Ciro e 4% para Vera Lúcia. Segundo o instituto, ninguém (0%) migraria para Bolsonaro.

O levantamento mostra também que Ciro é a principal segunda opção de voto para a maioria dos eleitores no geral. Quando os entrevistados foram questionados em que votariam caso não votassem no candidato escolhido, 24% responderam que migrariam para Ciro.

Lula aparece em segundo, com 19%, seguido por Bolsonaro (14%), Vera Lúcia (5%), Tebet (5%) e Janones (4%).