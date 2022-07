Daniella Perez: veja o que fazem Guilherme de Pádua e Paula Thomaz

- Publicidade -

Na última quinta-feira, 21, a HBO Max lançou a série documental “Pacto brutal: O assassinato de Daniella Perez”, que retorna ao crime ocorrido em dezembro de 1992, quando a a atriz foi morta pelo ator Guilherme de Paduá e sua então esposa Paula Thomaz. Na época, Daniella e Guilherme atuavam juntos em “De corpo e alma”, novela escrita por Gloria Perez, mãe da artista.

O caso chocou a população brasileira, especialmente por tamanha brutalidade. Daniella foi rendida e abandonada após levar 18 punhaladas. A produção traz detalhes do caso, além da investigação e o julgamento de Guilherme e Paula, condenados a 19 e 18 anos de prisão, respectivamente, por homicídio duplamente qualificado. No entanto, deixaram o regime fechado em 1999, depois de crumprirem um terço da pena.

Guilherme e Paula em 2022

Hoje, segundo o Jornal O Globo, Guilherme é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Em 2017, ele se casou pela terceira vez com a maquiadora Juliana Lacerda.

Por anos, teve uma conta ativa no Instagram, onde reunia mais de 40 mil seguidores, além de um canal no YouTube. Ambos perfis foram desativados em 2020, quando Guilherme voltou a ganhar destaque na mídia ao participar de um ato a favor de Bolsonaro, em Brasília.

Recentemente, ele desmentiu o fato de ter abandonado as redes sociais diante da série. Na ocasião, também comentou que a internet é uma ferramenta importante para “se defender de acusações e perseguições”.

Enquanto isso, Paula Thomaz, que hoje atende como Paula Peixoto, após o casamento com o advogado Sérgio Peixoto, vive de maneira mais discreta. Em 2021, voltou a ser evidenciada na imprensa com a notícia de que estaria preparando a filha mais nova para ser atriz.

A informação foi criticada por Gloria Perez que, nas redes sociais, se manifestou dizendo “essa criminosa não tem limites”. Paula, então, chegou a abrir uma queixa-crime contra a autora onde afirmou estar recebendo ameças após os comentários de Gloria.

Já no início deste ano, a justiça do Rio de Janeiro determinou que Guilherme e Paula paguem uma indenização no valor de R$ 480 mil, cada um, para a autora, além de ordenar para a penhora do atual apartamento de Paula e do marido, que buscam reverter a atual decisão.

Fonte: Famosos e Celebridades