Damares Alves: “Não vou me render por um projeto de poder”

Recém-anunciada como pré-candidata a senadora pelo Distrito Federal na chapa do governador Ibaneis Rocha (MDB), a ex-ministra Damares Alves (Republicanos) gravou o primeiro vídeo profissional da pré-campanha, que será divulgado em reuniões partidárias.

Pastora evangélica, Damares disse que não vai “abrir mão do que pensa”. “Eu não vou baixar a guarda. Não vou negociar valores. Não vou abrir mão do que penso. Não vou me render por um projeto de poder. Não vou me render por medo”, afirmou.

Fonte/ Portal metropole.com