Criança tem cabeça arrancada por onça ao sair para pescar

Um menino de apenas 10 anos foi atacado e morto possivelmente por uma onça, no final da tarde desta quarta-feira, 27, na zona rural do município de Brasil Novo, na região sudoeste do Pará, onde a família mora.

Segundo informações da família, o garoto saiu à tarde para pescar em uma represa perto de sua casa e não retornou. Ao chegar do trabalho, o pai do menino percebeu que o filho não tinha voltado.

Com a ajuda de vizinhos, o homem fez buscas onde sabia que a criança tinha ido para pescar. A cerca de 50 metros da represa, o pai se deparou com o corpo do filho sujo de sangue. A suposta onça teria arrancado a cabeça da criança.

De acordo com o delegado Hennison Jacob, da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), da Polícia Civil do Pará, o fato está confirmado, mas ainda não se sabe se a criança foi atacada por uma onça ou algum outro animal maior.

Na manhã desta quinta-feira (28), o delegado informou que os detalhes sobre a morte do menino ainda estão sendo apurados. Em seu perfil no Facebook, o prefeito de Brasil Novo, Weder Carneiro (Pirica), também confirmou o fato e lamentou a tragédia.