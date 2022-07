Criança revela torcer para o Atlético durante aniversário com tema do Cruzeiro

- Publicidade -

Há quem diga que política, religião e futebol não se discute, mas na casa do motorista Roberth da Silva Torres, de 37 anos, a história é bem diferente. No dia 16 deste mês, o pai, cruzeirense apaixonado, foi surpreendido com a revelação do filho de que era atleticano. Não bastasse a inesperada novidade, o pequeno Fábio Miguel Torres, de apenas 5 anos, deixou para revelar o time do coração durante a sua festinha de aniversário com o tema da Raposa. O momento foi capturado pelas lentes atentas dos tios atleticanos e viralizou na internet.

“Eu fiz a festinha toda bonitinha do Cruzeiro pra chegar na hora de cantar os parabéns e ele falar que é Galo”, conta o pai.

A criança, que mora no bairro Vila das Flores com os pais e a irmã de 12 anos, teve o seu nome escolhido em homenagem ao ex-goleiro do time celeste Fábio. Apesar do legado do nome, no coração do Fábio betinense, um outro jogador tem a preferência. Em um vídeo, a criança aparece sorridente com uma máscara e imitando um gesto que é marca do seu novo ídolo, o atacante Hulk, do Atlético.

“No começo eu fiquei chateado, eu não vou mentir, mas depois eu levei na boa. Ele é uma criança inocente, ainda não sabe o que está falando”, conta Roberth que ainda tem esperanças que o garotinho seja um cruzeirense.