Criança de 6 anos consome cocaína e álcool em festa organizada pela mãe

Uma criança de seis anos foi internada após passar mal ao consumir cocaína e álcool durante uma festa organizada pela própria mãe. O caso foi registrado em Mallorca, na Espanha.

As autoridades estão investigando o caso para saber se a criança já estava consumindo as substâncias há algum tempo, ou se foi um caso isolado.

De acordo com informações do portal chileno Meganoticias, a menina foi para a escola e começou a passar mal, e foi levada ao hospital. Ao chegar no centro médico, a criança contou que havia consumido álcool e que havia comido um “pó branco” durante uma festa.

Os médicos realizaram exames e confirmaram a presença de substâncias no organismo da menina e acionaram a polícia.

A mãe da menina foi presa e ficará sob custódia enquanto o caso está sendo investigado. Ela também deverá passar por exames para verificar se sua saúde física e mental, para saber se está apta a continuar com a guarda da filha.

A menor continua no hospital sob observação médica e assim que estiver recuperada ficará sob custódia do Serviço de Proteção ao Menor do Consell de Mallorca. Até o momento não há informações sobre a origem da droga.