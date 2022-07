Criança de 10 anos é diagnosticada com Doença de Chagas após tomar açaí em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

A.S.S.C de 10 anos de idade, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no último sábado (01). A menina, moradora do Rio Liberdade, zona rural de Cruzeiro do Sul, foi diagnosticada com a Doença de Chagas. Ela foi transferida para o Hospital do Juruá para tratamento.

De acordo com o pai, a menina tomou açaí e já há sete dias estava com febre, frio, pele amarelada e abdômen inchado.

Após o atendimento, ela foi liberada pelo medico plantonista. O profissional, que não quer ter o nome divulgado, disse ter dado alta para a criança porque não tinha critério de internação. “Tratamento de doença de Chagas, agudo, sem alteração clínica, é ambulatorial, com acompanhamento ou não de infectologista. É o que tem descrito na literatura”, citou o médico.

Porém, a infectologista Rita de Cássia, discordou completamente da decisão do médico. “Em casos assim, o procedimento é internar e não dar alta para fazer exames em ambulatório, o que pode demorar meses. O médico não consultou um pediatra ou um infectologista e ele ainda se acha na razão e disse que a criança estava bem e por isso a liberou. Nem pediu ajuda para infectologista nem pediatra. Se não precisam de especialistas, pra quê o Hospital do Juruá tem?”, questiona a médica.

A médica lembra que na ficha da menina não há endereço, nem telefone para que haja contato com a família dela. “Agora é rezar para a família procurar a gente”, desabafa.

Por O Juruá em Tempo