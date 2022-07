Cresce procura por cursos de ensino superior na modalidade EaD

- Publicidade -

Além de ser porta de entrada para uma carreira, o ensino superior possibilita melhores remunerações e posições dentro de uma empresa. Isso explica o crescimento do interesse pela formação nos últimos anos. De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) de 2021, divulgada pela Codeplan, cerca de 36,3% dos brasilienses acima dos 25 anos concluíram a graduação superior. Em 2018, esse quantitativo era de 33,9%, o que representa um aumento de 2,4%.

Parte desse crescimento também teve a contribuição do ensino superior à distância (EaD), que facilitou a inserção daqueles que não se encaixavam no modelo tradicional, principalmente pela questão do horário. A praticidade de poder estudar na hora que quiser com parte das aulas gravadas chamou a atenção de Márcia D’Amico, 40 anos, por exemplo. A moradora de Ceilândia conta que o modelo híbrido, que une presencial e EaD, foi a melhor opção que ela encontrou para se especializar em uma segunda graduação enquanto cuida das duas filhas pequenas.

No quarto semestre de enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau — Uninassau Brasília, Márcia afirma que o nível de cobrança aumentou com o EaD, mas o custo-benefício vale a pena. “É mais difícil que o presencial, requer mais disciplina, tem que estudar e pesquisar mais as coisas por conta própria. Porém, acredito que, dessa forma, ficamos mais desenrolados na profissão, por ter essa iniciativa de buscar solução”, relata a universitária, que já é formada em Fisioterapia.

Para ela, o suporte que a Uninassau oferece aos estudantes, tanto no contato com a coordenação como nas aulas práticas das disciplinas, contribui bastante com o processo de aprendizagem. A modalidade que ela cursa oferece práticas em campo e na universidade ao longo do semestre.

“O aluno recebe o calendário com as datas definidas das práticas presenciais até o fim do semestre. Dessa forma, o estudante consegue se organizar e se programar para participar das aulas. E, sempre no início de cada módulo de formação de turma, a gente faz um encontro virtual para fazer o acolhimento do discente. Prestando um auxílio para aqueles que tenham qualquer dificuldade com a plataforma.”

Material com realidade aumentada

Além das aulas gravadas e das práticas presenciais, os cursos da Uninassau Digital contam com material didático que utiliza tecnologia de realidade aumentada para complementar e exemplificar os assuntos estudados. “Cada curso tem suas particularidades, mas, na prática, a coordenação indica o livro e a plataforma disponibilizada para o conteúdo específico, o que possibilita ao aluno visualizar o material de forma mais real”, explica Thais.

“Um exemplo é a disciplina de bioquímica humana, que estuda as células com o material de realidade aumentada. Os estudantes ficam encantados com o que conseguem ver e, dessa forma, faz com que o estudo seja produtivo e mais interessante”, ressalta a coordenadora. A universidade oferece ainda uma estrutura física completa com biblioteca, laboratórios e sala de informática.

De acordo com a diretora da Uninassau Brasília, Juliana Ferreira, a instituição preza pela qualidade no ensino com professores selecionados e qualificados para atender os alunos, tanto nas aulas remotas quanto nas práticas presenciais. A universidade também é referência em ensino à distância, com nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC).

Além disso, como as avaliações dos cursos também são feitas presencialmente, para quem reside em outra unidade federativa, é possível alinhar para fazer as provas em uma das unidades da Uninassau espalhadas pelo país. No entanto, recomenda-se a inscrição na sede da própria cidade para melhor aproveitamento do curso.

Universidade digital

Com valores mais acessíveis que as universidades convencionais, a Uninassau Digital é uma plataforma de ensino superior que oferece cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas. Nela, a instituição disponibiliza aulas gravadas para que o estudante possa assistir no melhor horário.

Os semestres são divididos em três módulos de dois meses, com seis disciplinas ao todo. Dessa forma, o estudo fica mais dinâmico e melhor aproveitado. No término de cada módulo, é feita uma avaliação de conhecimento.

Para se inscrever na instituição, o interessado tem algumas opções como seleção utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e pelo vestibular simplificado. Para quem cursa uma graduação e quer fazer a transferência para a Uninassau, também é possível. E nos casos de segunda graduação, o estudante só precisa apresentar o diploma.

“Os cursos mais procurados na unidade de Brasília são os de Enfermagem, Estética, Gestão Pública e os cursos na área de tecnologia, como TI”, pontua Juliana. A lista completa das graduações oferecidas pode ser conferida no site da instituição.

A Uninassau Digital também oferece valores diferenciados e acessíveis. Para os novos alunos, a primeira mensalidade sai por R$ 79,00 e as demais a partir de R$ 127,00 durante todo o curso.

Fonte: Metrópoles