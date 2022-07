CRAS Santa Helena receberá nova sede para melhor atender a comunidade rio-branquense

- Publicidade -

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado de secretários, lançou na tarde desta sexta-feira, 1, a pedra fundamental que oficializa a ordem de serviço para a construção do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Santa Helena.

O prefeito informou que o prédio já não estava em boas condições e algo precisava ser feito com urgência. “Nosso senador Sérgio Petecão se sensibilizou com a situação do Centro e através de emendas parlamentares, disponibilizou os recursos. Agora iremos construir um novo prédio, para dar mais dignidade à população, aqui da região, e também aos próprios funcionários”, explicou.

A vice-prefeita Marfisa Galvão, representando o senador Petecão disse que o CRAS Santa Helena atende mais de 80 mil famílias. É um centro que vive constantemente cheio. Os trabalhadores têm dificuldades de realizar os atendimentos porque é um local que não tem boas condições. “Foi solicitado que a gente pudesse fazer uma reforma e, através do senador Petecão, ele alocou uma emenda de R$ 1 milhão e duzentos mil para que a gente pudesse fazer um prédio novo”, enfatizou.

O secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, enalteceu o projeto e disse que sem sombra de dúvidas será um prédio que vai trazer um maior conforto. “É um centro que deverá atender não só a comunidade, aqui da Vila Acre, como as regiões adjacentes”.

A nova sede terá equipamentos de academia ao ar livre, playground, execução de acessibilidade e estacionamento próprio.

A assistente social do CRAS Santa Helena, Élida de Brito, informou que a unidade atende várias comunidades. “Atendemos aqui o Belo Jardim II, Vila da Amizade, uma parte do Amapá, e os bairros do Santa Maria, Vila Acre, e vamos até o Top 15. São mais de 50 pessoas por dia. É uma demanda muito grande para a nossa regional e é de grande importância essa obra”.

Para o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos em exercício, Francisco Bezerra, os serviços da instituição são muito importantes. “O Cras é talvez o serviço da assistência social mais importante, porque ele lida com Auxílio Brasil, Bolsa Família, lida com a emergência das famílias, enfim, é a cara da Prefeitura e da secretaria Municipal de Direitos Humanos”, concluiu.

Participaram do evento o secretário Municipal de Meio Ambiente, Carlos Nasserala e o diretor presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Pedro Henrique Aragão.