Covid longa: novo estudo sugere que ‘névoa mental’ é causada por danos nos vasos sanguíneos do cérebro

Uma das queixas mais comuns na persistência dos sintomas após a Covid-19, chamada de Covid longa, é em relação aos sintomas neurológicos, como dificuldades na concentração e a “névoa mental”. Agora, um novo estudo conduzido por cientistas dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH) descobriram que a própria resposta imune desencadeada pela contaminação com o Sars-CoV-2, vírus causador da doença, pode provocar danos e inflamações nos vasos sanguíneos do cérebro e estar por trás do problemas de longa duração na região.

O estudo, publicado na revista científica Brain, analisou autópsias cerebrais de nove pessoas que morreram após contrair o vírus. Em vez de detectar evidências do patógeno no órgão, a equipe descobriu que eram os próprios anticorpos das pessoas que atacavam as células que revestem os vasos sanguíneos do cérebro.

Essa descoberta pode ser a explicação sobre por que algumas pessoas sofrem efeitos prolongados da infecção – como dor de cabeça, fadiga, perda de paladar e olfato, dificuldades para dormir e a “névoa mental”. Além disso, pode ajudar no desenvolvimento de novos tratamentos para Covid longa, defendem os cientistas.