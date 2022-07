Covid-19 no Acre: Julho termina com mais de 16,9 mil caso novos e registra 14 mortes pela doença

- Publicidade -

Assim como no mês passado, julho escancara números preocupantes com relação ao avanço da contaminação pelo coronavírus no Acre. Um levantamento do g1, que tem como base os boletins diários da Secretaria de Saúde do estado (Sesacre), mostra que nos 31 dias de julho foram registrados 16.990 casos novos da Covid-19 no estado e mais 14 mortos pela doença.