Corpos amarrados são encontrados em igarapé

- Publicidade -

Dois corpos do sexo masculino foram encontrados em um igarapé na tarde desta terça-feira (5), no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

Os corpos foram encontrados por um comerciante que acionou a Polícia Militar por volta das 15h30. Segundo o cabo Aures, da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os corpos estavam amarrados.

“Constatamos que são dois corpos do sexo masculino, com idade aproximada de 20 anos. Os dois estavam com pés e mãos amarrados e cordas em volta do pescoço”, afirmou.

Ainda segundo o cabo, por ser um local de difícil acesso, é possível que as vítimas tenham ido andando até o local, sendo executadas em seguida.

“Pela dificuldade de acesso, é possível que as vítimas tenham sido executadas no local, porque para entrar aqui carregando dois corpos, seria difícil. Então acredito que as vítimas vieram andando e foram executadas aqui mesmo”, informou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para retirar os corpos da água. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover os corpos.