Corpo de homem desaparecido no Rio Juruá é encontrado e caminhonete é retirada do local

José Jerônimo era o homem que estava desaparecido nas águas do Rio Juruá desde o domingo (24). O acidente ocorreu no período noturno durante um trajeto de três pessoas que estavam vindo das festividades de aniversário do município de Rodrigues Alves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, José Jerônimo foi encontrado cerca de 200 metros da balsa que faz a travessias de veículos entre um lado e outro do manancial.

A caminhonete que estava em uma profundidade de 10 metros também foi retirada do local e será encaminhada pra uma perícia pra identificação das circunstâncias do acidente.

Veja vídeo: