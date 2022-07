Corpo de Bombeiros poderá gastar até R$ 2 milhões em equipamentos para combater incêndios

- Publicidade -

O Governo do Acre publicou no Diário Oficial desta terça-feira (5), os valores a serem gastos com os equipamentos para o combate aos incêndios deste ano de 2022. Haja vista, que o verão amazônico já deu inicio e já é perceptível ver as grandes consequências que poderemos ter nos próximos meses.

No mês de junho foram registrados 2.562 focos de calor e a previsão é que o esse número possa triplicar até setembro. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMAC) desde 2007 não havia tanto registro de focos de incêndios.

De acordo publicação do Diário Oficial, o governo pode gastar até R$ 2 milhões em equipamentos como botas específicas e capacetes, além de outros itens como máscaras e cartuchos baioneta para combater as queimadas. Vale lembrar que esses equipamentos são de alto custo onde, por exemplo, cada capacete pode valer até R$ 1.100. A previsão é que possam ser usados até o fim do verão amazônico 900 capacetes e 700 botas.