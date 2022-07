Corpo de Bombeiros continua fazendo buscas por homem que desapareceu nas águas do Rio Juruá

- Publicidade -

O corpo de Bombeiros continua realizando as buscas pelo jovem José Jerônimo Soares, que desapareceu nas águas no último domingo (24).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros (CBAC), o homem não conhecia o trajeto da rodovia, e na hora em que foi entrar na balsa pra fazer a travessia do Rio Juruá teria errado o caminho.

Além de José Soares, outras duas pessoas estavam consigo na caminhonete e estas conseguiram ser resgatadas pela equipe de salva vidas do Corpo de Bombeiros.

Vários mergulhos foram feitos após o registro do acidente e não encontrando, as buscas continuaram na segunda e segue em andamento nesta terça-feira (26).

Segundo informações, os jovens estavam participando de evento festivo da cidade Rodrigues Alves, Francisco e Américo, os dois jovens que estavam com Jerônimo não sofreram ferimentos graves.

A falta de sinalização no local pode ter contribuído para a ocorrência do acidente.