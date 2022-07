Corpo de Bombeiros combatem incêndio embaixo da ponte do São Francisco

- Publicidade -

Um incêndio foi registrado na noite de segunda-feira, (25), embaixo da Ponte do bairro São Francisco, no bairro Baixa da Colina, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o local é bem conhecido e frequentado por moradores de rua e usuários de drogas, mas, na noite desta segunda, eles resolveram fazer uma fogueira, e atearam fogo em um amontoado de madeiras velhas e entulhos que estavam no local.

Rapidamente o fogo se alastrou tomando de conta de toda a base de sustentação da estrutura da ponte. Pessoas que passavam no local ficaram assustadas com a proporção das chamas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada e esteve no local para apagar o fogo. Como havia somente madeiras e lixo, rapidamente as chamas foram controladas. Os bombeiros fizeram o resfriamento de uma residência localizada próxima do incêndio. Ninguém se feriu.