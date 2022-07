Convocação para procedimentos na Fundhacre

- Publicidade -

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) realiza o chamamento dos pacientes que já se encontram com o processo de planejamento familiar pronto e desejam realizar o procedimento de vasectomia, para que compareçam à tenda localizada próximo ao Hospital do Idoso, naquele complexo hospitalar, em Rio Branco, de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 12h, até o fim de julho.

Caso o paciente esteja com os exames pré-operatórios prontos, será marcada a data da cirurgia, do contrário os exames deverão ser realizados para que seja agendado o procedimento.

João Paulo Silva

Presidente da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre)